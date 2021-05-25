Состояние дома на ул. Толстого во Владивостоке довело его жителей до паники

Вечером того же дня представители экспертной компании вынесли решение о том, что дому ничего не грозит и расселять жильцов оттуда не нужно. Однако и. о. мэра поручил вести ежедневную проверку конструкций. А в квартирах, где были зафиксированы трещины, специалисты установили специальные маячки, которые помогут понять, расползаются ли они дальше.