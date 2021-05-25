Юрий Ханин: Репетитор сегодня конкурирует с гаджетами

— В моей практике пока не было таких, кто заваливал экзамены. Запрос на репетиторство приходит от троечников по большей части, с хорошистами и отличниками работаю реже — им репетиторы особо не нужны. Занимаюсь с теми, кому нужно просто набрать проходной балл. Литературой вообще за всю практику занимался только с парой учеников, это не самый популярный предмет. Большинство приходит подтягивать русский язык, в половине случаев — специально к экзамену. На удивление, в последнее время ко мне обращаются родители второклассников-третьеклассников. Уже в таком возрасте дети не справляются с программой из-за отвлекающих факторов. Конечно, стремительно развивающийся мир интереснее, чем морфологический разбор глагола. А родители на такое реагируют быстро, нельзя запускать учёбу, иначе караул! В таких случаях я выполняю роль не только учителя языка, но и своеобразной няньки, которая должна постоянно конкурировать за внимание и усидчивость ребёнка с гаджетами и прочим.