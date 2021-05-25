Юрий Ханин: Репетитор сегодня конкурирует с гаджетами

Ещё десять лет назад нанимать репетитора считалось роскошью, но сегодня это уже практически необходимость для старшеклассников. Сдать некоторые предметы на высокий балл без углублённой подготовки крайне сложно. Об особенностях репетиторства, типичных проблемах учеников и секретах подготовки к экзаменам в эксклюзивном интервью газете «Золотой Рог» рассказал один из владивостокских репетиторов Юрий Ханин.
— Расскажите немного о своих подопечных. Какой их средний возраст?
— В основном я преподаю русский язык и литературу старшеклассникам, это 9-11-й классы. Иногда занимаюсь с детьми второго-третьего классов, но всё-таки основная масса моих учеников настроена на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.
— Радуют ли они вас успехами или, наоборот, огорчают?
— В моей практике пока не было таких, кто заваливал экзамены. Запрос на репетиторство приходит от троечников по большей части, с хорошистами и отличниками работаю реже — им репетиторы особо не нужны. Занимаюсь с теми, кому нужно просто набрать проходной балл. Литературой вообще за всю практику занимался только с парой учеников, это не самый популярный предмет. Большинство приходит подтягивать русский язык, в половине случаев — специально к экзамену. На удивление, в последнее время ко мне обращаются родители второклассников-третьеклассников. Уже в таком возрасте дети не справляются с программой из-за отвлекающих факторов. Конечно, стремительно развивающийся мир интереснее, чем морфологический разбор глагола. А родители на такое реагируют быстро, нельзя запускать учёбу, иначе караул! В таких случаях я выполняю роль не только учителя языка, но и своеобразной няньки, которая должна постоянно конкурировать за внимание и усидчивость ребёнка с гаджетами и прочим.
— Можете вспомнить особо сложные примеры из практики?
— А как же! Сейчас я занимаюсь с десятиклассницей, приходится не столько подтягивать грамматику, сколько расширять кругозор девушки. Рассматриваем сложные вопросы, чтобы у человека складывалось собственное понимание мира, учимся не только сочинения писать, но и глубоко мыслить. Я придерживаюсь такой точки зрения, что человек должен быть всесторонне развит, смыслить во многих областях хотя бы по чуть-чуть. Сейчас, в общем, заметна обратная тенденция: дети нацелены на погружение только в те предметы, которые сдают на ЕГЭ. Это как мелодия из одной ноты, когда человек превращает себя в функцию. Таковы современные печальные реалии.
— С учениками какого возраста вам проще работать?
— С одной стороны, мне интересней с детьми помладше, с другой — с ними труднее взаимодействовать из-за непослушания. С девчонками общение строится увлекательнее, нежели с мальчишками — у тех на уме в основном футбол, игры. Я могу предсказать, о чём они напишут очередное эссе. К тому же у них включаются механизмы сопротивления, когда какой-то учитель приходит вечером и начинает их «дрессировать». С девчонками, наоборот, новый мир открывается. У них не такой стандартный ход мышления. Но те и другие непрерывно учат меня чему-то новому. Из-за немаленькой разницы в возрасте я чувствую себя человеком отсталым, приходится постоянно осваивать новую лексику подростков.
— Высокий ли нынче спрос на репетиторство?
— Да, и это я ощущаю на своём примере. В основном спрос высок среди старшеклассников, особенно ближе к Новому году. После зимних каникул он потихоньку спадает. Многие узнают обо мне из рекомендаций бывших учеников, хотя я никогда не прошу их об этом. У большинства есть запрос на подготовку к экзаменам по русскому языку, единицы сдают литературу. Хотя литература как экзамен гораздо сложнее, с моей стороны приходится заставлять подопечных много читать, но я же понимаю, что из-под палки подросток навряд ли прочитает такой массив литературы.
— Что бы вы пожелали своим ученикам?
— Учиться так, чтобы у них вообще не было нужды в репетиторах!
Алина ЛУЧИНА.