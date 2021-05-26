zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Очередной скандал: в Приморье блокируют наблюдателей на праймериз «Единой России»

26 мая 2021, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Праймериз «Единой России» в Приморском крае в этом году имеют все шансы войти в историю как самые грязные и скандальные. Не успели избиратели пережить шок по поводу того, что снявшая свою кандидатуру с праймериз Роза Чемерис все равно оставалась в бюллетенях, как грянуло новое ЧП.

Только что стало известно, что кандидаты в депутаты ГосДумы по 62-му одномандатному округу Мария Цирлина и Павел Панченко, пришедшие в оргкомитет Приморского края с документами на назначение 158 общественных наблюдателей, получили циничный «от ворот поворот».

У Марии Цирлиной и Павла Панченко отказываются принимать документы, мотивируя это крайне сомнительное действие абстрактными причинами. При этом подобное требование нигде в официальных документах не озвучено. Остается только недоумевать — «Единой России» не нужны честные и независимые наблюдатели? «Не нашим» кандидатам чинятся все мыслимые и немыслимые препоны? Что вообще происходит?

Кандидаты намерены оставаться в помещении оргкомитета до решения вопроса. Мы следим за развитием событий.

Материалы по теме
Сергей Гребенюк: Роза Чемерис представляет особый интерес для других партийУдар по легитимности: эксперты высказались о сохранении Розы Чемерис в бюллетенях на праймеризНарушения и провокации: почему Роза Чемерис снялась с праймериз «Единой России»
#Новости#Политика#Партии#Праймериз#Депутат#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56