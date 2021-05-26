Очередной скандал: в Приморье блокируют наблюдателей на праймериз «Единой России»

Праймериз «Единой России» в Приморском крае в этом году имеют все шансы войти в историю как самые грязные и скандальные. Не успели избиратели пережить шок по поводу того, что снявшая свою кандидатуру с праймериз Роза Чемерис все равно оставалась в бюллетенях, как грянуло новое ЧП.

Сюжет Приморье