Основной бизнес в Приморье — торговля и авторемонт

Из-за пандемии и ограничений, связанных с эпидобстановкой, особенно пострадал приморский бизнес в сфере туризма и общепита. Так, доля малого и среднего бизнеса в краевом обороте общепита за 2020 год сократилась более чем на 20 процентных пунктов — с 86% в 2019 году до 64% в 2020 году.В настоящее время ситуация стабилизируется.