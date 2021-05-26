Основной бизнес в Приморье — торговля и авторемонт

День российского предпринимательства — это профессиональный праздник, который отмечается 26 мая. Сегодня 75% российских предприятий приходится на малое предпринимательство. Они играют важную роль на рынке частных услуг, дают работу 15 млн человек по всей стране.
Как сообщают специалисты Приморскстата, в Приморском крае — это 38,8 тыс. малых и микропредприятий (73% всех предприятий и организаций края) и 46,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Они дают работу почти 250 тыс. приморцев.
Большинство субъектов малого предпринимательства являются микропредприятиями — 93% юридических лиц и 99% индивидуальных предпринимателей.
Основное количество малых предприятий Приморья осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств (37%). На втором месте по популярности у малого бизнеса — транспортировка и хранение — 12%, к сфере строительства относится 10% малых предприятий, к промышленному производству — 7%.
Большинство индивидуальных предпринимателей также заявили основным видом деятельности торговлю (45%), транспортные услуги (9%) и строительство (7%).
«В валовом региональном продукте Приморского края доля субъектов малого и среднего бизнеса превышает 30%. Из всех занятых в экономике края 28% приходится на малый и средний бизнес. Оборот розничной торговли и оборот общественного питания, в основном, сформированы малым и средним бизнесом», — говорится в сообщении Приморскстата.
Из-за пандемии и ограничений, связанных с эпидобстановкой, особенно пострадал приморский бизнес в сфере туризма и общепита. Так, доля малого и среднего бизнеса в краевом обороте общепита за 2020 год сократилась более чем на 20 процентных пунктов — с 86% в 2019 году до 64% в 2020 году.В настоящее время ситуация стабилизируется.