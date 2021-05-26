Представители малого бизнеса во Владивостоке высказались о введении моратория на исключение торговых объектов из схемы размещения

Так, у предпринимателя Владимира Сергачева — сеть пит-стопов в разных районах Владивостока. По его мнению, для любого современного города важно, чтобы в нем были созданы условия для развития бизнеса.
«Мое отношение к введенному мораторию — исключительно положительное. Считаю, что малому бизнесу уже давно была необходима упорядоченность. Чтобы люди, которые работают на законных основаниях, могли не сомневаться в том, что их дело будет жить. Можно сказать, что нам дали уверенность в завтрашнем дне. Конечно, любая поддержка со стороны администрации Владивостока важна и нужна, особенно сейчас, учитывая, как во время пандемии пошатнуло бизнес», — рассказал бизнесмен.
Нестационарная торговля — важная составляющая предпринимательской деятельности, уверена Татьяна Лагутина, которая открыла во Владивостоке сеть цветочных магазинов. Люди должны иметь возможность купить кофе, не выходя из автомобиля, а по дороге домой — зайти за фруктами и фермерской продукцией или ранним утром — за цветами на праздник в небольшую торговую лавку.
«Эти предприятия находятся в шаговой доступности — рядом с работой, домом, местами отдыха. Нестационарная торговля развивается по всей России, и в нашем городе, конечно, ее нужно поддерживать. К тому же, предприниматели не только занимаются любимым делом, но и предоставляют рабочие места. В последние годы отношение к нам было жестким, было много препонов, люди потеряли свой бизнес. Поэтому сейчас для нас новость о моратории, конечно, стала позитивной. Нам идут навстречу, и, надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — отметила Лагутина.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края Марина Шемилина считает, что теперь малый торговый бизнес сможет чувствовать себя более уверенно.
«Примечательно, что одним из первых муниципальных актов, подписанных и. о. главы Владивостока Константином Шестаковым, является решение о моратории на исключение из схемы НТО торговых объектов. Считаю, что в данной непростой экономический ситуации, это очень важный документ. Ведь в сфере малоформатной торговли заняты в основном представители микробизнеса, а зачастую это — именно семейный бизнес», — рассказала эксперт.
По словам Шемилиной, данный мораторий касается только законных объектов.
На сегодняшний день в схему размещения НТО во Владивостоке входит порядка 840 киосков, ларьков и павильонов. Самовольно установленные объекты по-прежнему останутся вне закона и пойдут под снос. Сохранится и контроль за работой предпринимателей, которые включены в схему НТО.