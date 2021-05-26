Представители малого бизнеса во Владивостоке высказались о введении моратория на исключение торговых объектов из схемы размещения

«Эти предприятия находятся в шаговой доступности — рядом с работой, домом, местами отдыха. Нестационарная торговля развивается по всей России, и в нашем городе, конечно, ее нужно поддерживать. К тому же, предприниматели не только занимаются любимым делом, но и предоставляют рабочие места. В последние годы отношение к нам было жестким, было много препонов, люди потеряли свой бизнес. Поэтому сейчас для нас новость о моратории, конечно, стала позитивной. Нам идут навстречу, и, надеюсь, так будет продолжаться и дальше», — отметила Лагутина.