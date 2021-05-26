Во Владивостоке моряки-тихоокеанцы приняли участие в парусных гонках

Во Владивостоке, в акватории Амурского залива, состоялся третий этап соревнований в дисциплине «Пластиковый ял» по парусным гонкам. Они организованы Спортивным комитетом ТОФ совместно с Федерацией парусного спорта Приморского края. Третий этап турнира проводился на Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, г. Владивосток) ФАУ МО РФ ЦСКА.