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Во Владивостоке моряки-тихоокеанцы приняли участие в парусных гонках

26 мая 2021, 11:27
Фото: сайт Минобороны
Соревнования состоялись во Владивостоке, в акватории Амурского залива
На Тихоокеанском флоте продолжаются спортивные соревнования, которые проходят в рамках сезона водных видов спорта.

Во Владивостоке, в акватории Амурского залива, состоялся третий этап соревнований в дисциплине «Пластиковый ял» по парусным гонкам. Они организованы Спортивным комитетом ТОФ совместно с Федерацией парусного спорта Приморского края. Третий этап турнира проводился на Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, г. Владивосток) ФАУ МО РФ ЦСКА.

Фото: сайт Минобороны

«В нынешнем первенстве приняли участие 15 команд, представляющих соединения и части Тихоокеанского флота, высшие учебные заведения Министерства обороны дислоцированные в регионе, отраслевые ВУЗы, ветеранские организации ВМФ. Традиционно в состязании участвовали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ), Морского государственного университета имени адмирала Невельского (МГУ) и Военного учебного центра при ФГБОУ ВО „Дальрыбвтуз“ (ВУЦ при ФГБОУ ВО „Дальрыбвтуз“)», — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Фото: сайт Минобороны

Участникам парусных гонок, по результатам которых определились победители и призеры соревнований, пришлось трижды преодолевать дистанцию, выстроенную в форме треугольника.

Победу одержала команда ТОВВМУ. Серебряные награды завоевали курсанты МГУ им. Невельского. Третье место заняла команда ВУЦ при ФГБОУ ВО «Дальрыбтвузе».

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#Новости#Владивосток#Спорт#Минобороны#Приморье
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