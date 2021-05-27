До 50 тысяч рублей: В Приморье будут штрафовать за препятствие вывозу ТКО

«Как координатор партийного проекта „Чистая страна“ регулярно обсуждаю с общественностью и министерством ЖКХ вопросы, связанные с работой экологического оператора. На мой взгляд, его деятельность и работа органов местного самоуправления по обращению с ТКО постепенно приобретает системный характер, и порядок в этой сфере наводится. Хотя проблем очень много, и не только с компаниями, которые вывозят мусор, но и с отношением наших граждан к сбросу отходов. Думаю, такая мера положительно повлияет на оперативность вывоза мусора из наших дворов», — отметил Александр Ролик.