Губернатор поддержал: Вместо трех высоток во Владивостоке появятся сквер и детсад

Инициативная группа «Мой Эгершельд», которая весь год обращала внимание горожан и администрации города и края на проблемы района, благодарит неравнодушных жителей города и лично Олега Кожемяко за поддержку. «Мы рады, что губернатор Приморского края заботится о жителях Владивостока. Благодарим Олега Кожемяко за то, что он прислушивается к мнению горожан и выступает за комплексный подход к развитию города», — заявили представители проекта «Мой Эгершельд».