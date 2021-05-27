Инициативы от бизнеса включат в предвыборную программу «Единой России»

Еще одна мера поддержки коснется самозанятых — решением их проблем «Единая Россия» займется уже сейчас. Речь идет о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц, отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. «Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много», — подчеркнула она.