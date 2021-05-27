Отчет губернатора: Меры поддержки экономики Приморья принесли результаты

Олег Кожемяко начал свой отчет с темы эпидемии COVID-19. Он озвучил основные меры по оздоровлению экономики региона и отметил их эффективность, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, коронавирус внес коррективы во все сферы жизни Приморья в 2020 году.
«Подводя итоги социально-экономического развития края, мы видим, как пандемия и ограничительные меры сказались на разных областях жизни. Были нарушены привычные производственные ритмы и связи. В итоге физический объем валового регионального продукта Приморского края в 2020 году составил 882 миллиарда рублей — на 9 миллиардов, или 4%, меньше, чем в 2019-м. На противодействие распространению новой коронавирусной инфекции направлено 9,5 миллиардов рублей — это выплаты врачам, оснащение ковидных коек, приобретение медицинского оборудования и меры поддержки предприятий», — отметил глава Приморья.
Кроме того, благодаря вовремя принятым мерам удалось сохранить положительную динамику в сфере транспортных услуг, водоснабжения, телекоммуникаций и сельского хозяйства.
Так, в деятельности водного транспорта установлен прирост +32%, в развитии пассажирского транспорта +7%. Рост перевалки грузов в портах края в 2020 году по отношению к 2019-му составил 104%. В сельском хозяйстве отмечен рост по многим направлениям: производство мяса — 160% к уровню аналогичного периода прошлого года, производство молока — 102%, сбор зерновых и зернобобовых культур — 101%. План по экспорту продукции агропромышленного комплекса края в 2020 году выполнен на 120%.
Олег Кожемяко также обратил внимание на то, что благодаря совместной работе Правительства Приморья, депутатов и предпринимателей удалось поддержать малый и средний бизнес как одну из наиболее пострадавших отраслей.
«Снижены ставки по региональным налогам, приостановлено проведение проверок контрольно-надзорными органами, введена отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения, введены льготные условия получения микрозаймов и поручительств для субъектов малого и среднего предпринимательства», — уточнил губернатор.
Принятые меры позволили сохранить деятельность многих организаций. Численность занятых в предпринимательстве за последний год увеличилась на 4% и по итогам 2020 года составляет 305 тысяч человек с учетом самозанятых. Это 30% от численности занятого населения. Оборот малых предприятий составил 950 миллиардов рублей.
Для стабильной работы градообразующих предприятий в 2021 году был продлен ряд субсидий из краевого бюджета энергоемким организациям горнодобывающей промышленности. Средства идут на частичную оплату электроэнергии, потребленной на производственные нужды.
«Благодаря такой поддержке удалось сохранить два уникальных производства: „Дальполиметалл“ и „Дальнегорский ГОК“. А это почти 4 тысячи рабочих мест в Дальнегорске», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Несмотря на сложное положение в экономике, крупные промышленные предприятия продолжили свое развитие.
«Мы можем по-настоящему гордится успехами по созданию судостроительного промышленного кластера по производству морской техники и оборудования в Большом Камне. Ядром кластера станет новая верфь — „Звезда“. В 2020 году спущено на воду головное судно из серии танкеров типа „Афрамакс“, заложены еще один „Афрамакс“, атомный ледокол „Лидер“, головное судно новой серии — танкер-газовоз СПГ ледового класса ARC 7. Всего в заявке на строительство — 56 судов различного типа», — обозначил глава Приморья.
По мнению Олега Кожемяко, это дает перспективы работы на многие годы вперед.