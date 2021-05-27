zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отчет губернатора: Первые дома ЖСК «Остров» власти надеются сдать в этом году

27 мая 2021, 02:25
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В начале весны планировалось, что первые 38 домов будут сданы уже к маю
Губернатор Приморья выступил с традиционным отчетом о деятельности органов исполнительной власти перед краевыми депутатами.

В частности, на заседании 26 мая Законодательного Собрания региона Олег Кожемяко рассказал об успехах в строительной отрасли.

Глава региона рассказал, что более 640 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье в прошлом году. Строители увеличили объемы и перевыполнили показатели национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье сохраняется устойчивая тенденция к увеличению строительства жилья, в том числе индивидуальными застройщиками. Больше всего строят во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.

Так, по словам губернатора, в 2020 году в Приморском крае построено 646 тысяч квадратных метров жилья, что на 17% больше уровня 2019 года. В том числе многоквартирных домов — 394 тысячи квадратных метров, индивидуального жилищного строительства — 252 тысячи.

Продолжается работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, восстановлению в правах обманутых дольщиков.

«На конец 2020 года ликвидировано 19,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено 990 человек. Введены в эксплуатацию шесть долгостроев, восстановлены в правах более 1,1 тысячи человек. С мертвой точки сдвинуто строительство жилого поселка ЖСК „Остров“. Надеюсь, в этом году сдадим дома первой очереди», — отметил Олег Кожемяко.

Напомним, на выездном заседании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в начале марта была озвучена информация по достройке проблемного объекта. Так, планировалось, что строительно-монтажные работы в 252 домах будут завершены к концу года. При этом первые 38 домов планировалось сдать уже к маю. Однако сроки, по всей видимости, сдвигаются.

Материалы по теме
Первые дома ЖСК «Остров» во Владивостоке будут построены к маю 2021 годаОтчет губернатора: Меры поддержки экономики Приморья принесли результатыОтчет губернатора: Во Владивостоке ужесточат требования к точечной застройке
#Новости#Губернатор#Строительство#ЗСПК#Владивосток#Жилье#Недвижимость#Правительство#Депутат#Остров Русский#Статистика#Артём#Приморье#Экономика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56