Отчет губернатора: Приморье рассчитывается с долгами

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 26 мая выступил с традиционным ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием края, в котором доложил о результатах деятельности органов исполнительной власти региона за 2020 год. Губернатор озвучил достигнутые за 2020 год успехи и проблемные вопросы, а также обозначил ключевые показатели социально-экономического развития региона и повышения качества жизни приморцев на текущий год, сообщает пресс-служба правительства края.
В частности, глава региона отчитался об экономическом состоянии Приморья. Так, по словам Олега Кожемяко, несмотря на сложную экономическую ситуацию дотации на сбалансированность бюджетов муниципалитетов Приморья в 2020 году были вновь увеличены, а объем госдолга края удалось снизить.
Как отметил Олег Кожемяко, в целом в 2020 году доходы бюджета составили 174 миллиарда рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — 120,3 миллиарда рублей. Это на 5,8 миллиарда рублей меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение связано, в первую очередь, с уменьшением налоговых поступлений из-за сложившейся экономической ситуации, на которую повлиял COVID-19.
Частично Приморский край смог компенсировать потери за счет дотаций на сбалансированность — федеральный центр оказал существенную помощь, выделив краю 4,7 миллиарда рублей.
«Пока мы еще не восстановили экономику до доковидного уровня. Но несмотря на сложную экономическую ситуацию, объем государственного долга Приморья за 2020 год снизился на 362 миллиона рублей за счет погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краю из федерального бюджета, и составил на 1 января 2021 года 4,7 миллиарда рублей. Коммерческие кредиты в прошлом году для финансирования дефицита краевого бюджета не привлекались», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.
Отмечено, что вновь увеличился объем дотаций на сбалансированность муниципальным бюджетам. В 2020 году из краевого бюджета городам, районам и округам было направлено 41,4 миллиарда рублей, что выше уровня 2019 года практически на 10 миллиардов.
Тем муниципалитетам, которые в ходе исполнения своих бюджетов испытывали определенные трудности, были направлены 4,1 миллиарда рублей дотаций на сбалансированность.
«Это позволило не допустить сбоев в выплате заработной платы и социальных выплат», — обозначил Олег Кожемяко.
Владивостоку для поддержания статуса административного центра Приморья в 2020 году были предоставлены дополнительные дотации в размере 300 миллионов рублей на благоустройство.
Добавим, в 2021 году, как и в предыдущие годы, краевой бюджет остается социально ориентированным. На текущий период доля расходов на социально-культурную сферу составит 63,14%. Значительная часть краевых средств направлена на поддержку органов местного самоуправления и на реализацию национальных проектов.