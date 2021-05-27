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Отчет губернатора: Во Владивостоке ужесточат требования к точечной застройке

27 мая 2021, 01:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Массовая застройка может снизить цены на жилье
По мнению Олега Кожемяко, развитие массовой застройки позволит снизить цены на жилье в регионе

26 мая губернатор Приморья выступил с традиционным отчетом о деятельности органов исполнительной власти Приморского края за 2020 год перед депутатами Законодательного Собрания края.

В частности, в ответ на вопрос депутата Дмитрия Новикова Олег Кожемяко заявил о готовящемся ужесточении требований к точечной застройке во Владивостоке, особенно его исторической части — без обсуждения с жителями строительство будет невозможно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор заметил, что проблема точечной застройки в краевой столице стоит остро. «Это наследие прошлых лет, когда любой желающий, находясь где угодно, мог зарегистрировать предприятие и пальцем на карте показать на любой земельный участок, и он ему выдавался без учета городских и краевых властей. Когда мы увидели, что эта ситуация никак не контролируется, обратились в Минстрой РФ, Госдуму с просьбой о приостановке закона о такой бесплатной раздаче земли, которая провоцирует точечную застройку, а власть при этом ничего не может сделать», — прокомментировал ситуацию Олег Кожемяко.

На сегодняшний день правительство Приморского края разработало ряд мер, направленных на упорядочивание застройки. Предполагается, что проекты строительства будут согласовываться и с архитектурным советом Владивостока, и на градостроительном совете при губернаторе.

«Это при необходимости позволяет наложить запрет на точечную застройку, особенно в исторической части города, без публичных обсуждений. Меры позволят расширить механизмы комплексного развития территорий, когда инвестор вместе с государством проводит публичные слушания проекта, готовит документы, обращается в градсовет. Комплексная застройка включает в себя не только возведение здания, но и озеленение, благоустройство, строительство парковок, подъездных дорог. Рассчитываем, что такая работа даст свои результаты», — заявил Олег Кожемяко.

Вместе с тем глава Приморья отметил, что будут приветствоваться проекты по переводу промышленных зон в жилые, а развитие массовой застройки позволит снизить цены на жилье в регионе.

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