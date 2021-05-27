Передовые технологии производства внедрены на ХНЗП во время планового ремонта

«В соответствии с имеющимися требованиями к эксплуатации сложного технологического оборудования завод провел плановую остановку технологических установок для проведения работ по диагностике, обслуживанию и плановому текущему ремонту. Работы прошли на всех технологических установках завода. В производственные процессы завода внедрены передовые технологии по лицензиям мировых лидеров — Shell, Foster Wheeler, Axens. Специалисты предприятия выполнили запланированные работы в соответствии с установленным планом-графиком производства работ, что позволило повысить экологичность и эффективность производства ХНПЗ.