zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Передовые технологии производства внедрены на ХНЗП во время планового ремонта

27 мая 2021, 01:05
Фото: предоставлено Группой ННК
Ремонт на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершен. После него, в производство внедрены передовые технологии. Как отметили в кампании, выпуск высококлассных моторных топлив обеспечивается в соответствии с производственным планом.

После завершения планового ремонта, при производстве будут использоваться разработки мировых лидеров отрасли, которые позволят повысить эффективность и экологичность.

«В соответствии с имеющимися требованиями к эксплуатации сложного технологического оборудования завод провел плановую остановку технологических установок для проведения работ по диагностике, обслуживанию и плановому текущему ремонту. Работы прошли на всех технологических установках завода. В производственные процессы завода внедрены передовые технологии по лицензиям мировых лидеров — Shell, Foster Wheeler, Axens. Специалисты предприятия выполнили запланированные работы в соответствии с установленным планом-графиком производства работ, что позволило повысить экологичность и эффективность производства ХНПЗ.

Технологическое оборудование запущено в работу, выпуск высококлассных моторных топлив обеспечивается в соответствии с производственным планом», — говорится в сообщении.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод — это одно из динамично развивающихся и важнейших предприятий отечественной промышленности Дальнего Востока, ключевое звено группы ННК.

В распоряжении завода современное технологическое оборудование и технологии ведущих мировых лидеров отрасли, которые позволяют перерабатывать 5 млн тонн нефти в год, при этом соблюдая все нормы и требования промышленной безопасности и экологии. Стоит отметить, что производимые предприятием моторные топлива реализуются на территории Дальнего Востока, обеспечивая население качественными нефтепродуктами в отдаленных населенных пунктах.

Хабаровский НПЗ ведет реализацию мероприятий, направленных на увеличение межремонтного пробега оборудования и увеличение срока безостановочной работы Завода, что позволит дополнительно нарастить объемы выпуска высококлассных моторных топлив. Реализация разработанных планов технологического развития направлена на совершенствование промышленной и экологической безопасности производства, на повышение надежности и эффективности работы оборудования.

В настоящее время группой ННК реализуется программа обширной модернизации завода. Столь масштабные планы позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать условия для обеспечения внутреннего рынка объёмом высококачественного экологически чистого топлива стандарта Евро-5.

Помимо производственных задач группа ННК уделяет особое внимание природоохранным мероприятиям. Работать и развиваться в гармонии с природой — один из девизов Хабаровского НПЗ. Проведенный плановый текущий ремонт и внедрение новых технологических процессов сопровождаются разработкой высокоэффективных современных природоохранных мероприятий и строгим контролем за состоянием атмосферного воздуха и сточных вод.

Руководство группы ННК прикладывает максимум усилий, чтобы завод сохранял высокий статус градообразующего предприятия и ответственного работодателя. Главные показатели социальной стабильности — это низкая текучесть кадров, наличие сплоченной команды и трудовых династий, а также награды престижных отраслевых конкурсов.

Материалы по теме
Кофе, автомобиль, ННК: на АЗС клиенты смогут сварить себе чашечку бодрящего напиткаНа страже экологии: сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» приняли участие в субботнике во ВладивостокеВ День Победы на АЗС ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточек
#Новости#Топливо#Хабаровск#Дальний Восток#Экономика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56