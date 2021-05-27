Регби по-флотски: Тихоокеанцы приняли участие в чемпионате во Владивостоке

В соревнованиях приняли участие 6 спортивных команд, в том числе сборные Тихоокеанского флота, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ), Дальневосточного высшего военного командного училища имени К. К. Рокоссовского (ДВВОКУ), а также войсковых соединений окружного подчинения.