Бизнесменам Приморья предлагают «прокачаться»

«Всего 80 часов будут посвящены вебинарам, консультациям и бизнес-играм. 10 индивидуальных встреч предусмотрено с менторами в небольших группах. Дистанционные выступления с ведущими российскими и зарубежными экспертами запланированы с 20 по 27 сентября, затем будет проведен отбор прошедших „Школу наставничества“. С 1 октября и до конца месяца начнется индивидуальная работа с наставниками: конкурсанты, прошедшие отборочный этап, смогут получить опыт работы в малых группах, принять участие в общих, а также индивидуальных консультациях менторов», — уточнила куратор проекта от центра «Мой бизнес» Ольга Кудинова.