Бизнесменам Приморья предлагают «прокачаться»

Молодые предприниматели, желающие сделать свое дело более эффективным, могут с помощью менторов — опытных бизнесменов края — прокачать свой проект и вывести его на новый уровень. Прием заявок проходит до 21 июня на сайте prim-mentor.ru.
«В течение трех месяцев более 100 отобранных участников вместе с менторами будут работать над проектами. Общение запланировано в разных форматах — вебинары, консультации и личные встречи. Наставники сами выберут себе подопечных, приняв во внимание заявленные проекты и направления их деятельности», — сообщает Ксения Курдюкова, пресс-секретарь центра «Мой бизнес».
Как отмечают в центре, стать участниками программы смогут приморские предприниматели, зарегистрировавшие свой бизнес официально не более чем полтора года назад, или соискатели, только планирующие открыть свое дело. Участие в проекте абсолютно бесплатно.
«Предполагается, что в нынешнем году активность проявят 150 начинающих предпринимателей. Выстраивать бизнес-стратегию, рекомендовать новые методики управления бизнесом, оптимизировать рабочий процесс и, наконец, учить грамотно продвигать свое дело вызвались 20 ведущих приморских бизнесменов», — говорят организаторы.
Проект «Бизнес-наставничество. Перезагрузка» имеет социальный характер, наставники участвуют в его проведении pro bono — на безвозмездной основе. Флагманы приморского рынка выступят помощниками для тех, кто желает претворить свои идеи в жизнь в постпандемийный период.
С 22 по 25 июня будет проходить отбор заявок и разделение участников по группам с подходящей образовательной траекторией. В дальнейшем, с 1 июля по 17 сентября, начнется обучение по блокам в «Школе наставничества».
«Всего 80 часов будут посвящены вебинарам, консультациям и бизнес-играм. 10 индивидуальных встреч предусмотрено с менторами в небольших группах. Дистанционные выступления с ведущими российскими и зарубежными экспертами запланированы с 20 по 27 сентября, затем будет проведен отбор прошедших „Школу наставничества“. С 1 октября и до конца месяца начнется индивидуальная работа с наставниками: конкурсанты, прошедшие отборочный этап, смогут получить опыт работы в малых группах, принять участие в общих, а также индивидуальных консультациях менторов», — уточнила куратор проекта от центра «Мой бизнес» Ольга Кудинова.
Напомним, что впервые проект «Бизнес-наставничество» был проведен в Приморском крае в 2020 году. В результате серьезного отбора в качестве так называемых учеников выступили 158 приморских предпринимателей — начинающих и уже получивших опыт в конкурентной сфере бизнеса.
«Мы смогли оценить разноплановые идеи соискателей. Среди них были и вполне традиционные для Приморья — бизнес-проекты, связанные с продажами и внешнеэкономической деятельностью, актуальные для сегодняшнего времени — системы безопасности и сетевые инфраструктуры, и вполне земные, способствующие повышению качества жизни людей, образованию и интеллектуальному развитию», — отметил руководитель Консультационного центра содействия малому и среднему предпринимательству при Приморском региональном отделении «Деловой России» Дмитрий Боярко.
Заполняйте анкету и примете участие в проекте «Бизнес-наставничество. Перезагрузка». С 1 июля будет проходить обучение в школе «Бизнес-наставничество», оно продлится три месяца. За это время участники получат знания в таких сферах, как:
· Юридические аспекты организации бизнеса
· Налогообложение
· Привлечение капитала
· Планирование и прогнозирование
· Управленческий учет
· Маркетинг
· Мотивация персонала
Вебинары, консультации, индивидуальные встречи — онлайн и офлайн-формат позволят поставить на рельсы бизнес новичков.
Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий», а также в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram-канале «Приморье для бизнеса».
Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.