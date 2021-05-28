Командный дух: Авиакомпании Дальнего Востока готовятся к слиянию

Основная цель сессии — заложить основу стратегии группы компаний, консолидировать усилия по взаимодействию между предприятиями, которые позволят поэтапно реализовать задачу, поставленную Президентом РФ, по повышению транспортной доступности Дальнего Востока.
В формате трехдневной встречи — 24–26 мая — авиакомпании «Аврора», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «Камчатское авиапредприятие» и «ЧукотАВИА» определяли ключевые компетенции и планы по консолидации ресурсов для эффективного совместного оперирования и обеспечения безопасности полетов.
«Синхронизация векторов усилий позволит повысить эффективность государственного субсидирования авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты Дальнего Востока. Встреча руководства авиакомпаний прошла при поддержке и участии представителей Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Правительства Сахалинской области», — говорится в сообщении авиакомпании «Аврора».
По словам генерального директора АО «Авиакомпания «Аврора» Константина Сухоребрика, объединение авиакомпаний — уникальный опыт в истории гражданской авиации Дальнего Востока. «Разработана концепция единой Дальневосточной авиационной компании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы государственной поддержки. Определена маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных. Эта работа направлена на достижение главной цели — предоставление дальневосточникам надежных и комфортных авиаперевозок», — считает глава «Авроры».
Генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Алексей Храбров отметил уникальность дальневосточных авиакомпаний: «Компании, вошедшие в состав Дальневосточной авиакомпании, по-своему самобытны, со своим парком воздушных судов и маршрутной сетью. Теперь наша задача — поделиться собственным опытом с коллегами из Якутии, Чукотки, Сахалина и Хабаровского края и взять из их опыта все самое лучшее. Мы стоим в самом начале большого пути по обеспечению транспортной доступности населения Дальневосточного региона».
«Одна из задач объединения авиапредприятий в единую Дальневосточную авиакомпанию — предоставление удобного и гибкого расписания движения самолетов и стабильных и доступных тарифов для дальневосточников», — так прокомментировал будущую реформу заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Авиакомпания «Якутия» Данил Саввинов.
Важное значение создаваемой объединенной авиакомпании для региона и его жителей оценил и генеральный директор АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» Семен Винокуров: «Это очень хорошо, что мы мыслим одинаково, чувствуем командный дух. Для большой совместной работы это очень важно. Проект Дальневосточной авиакомпании имеет огромное значение, и мы будем работать над его воплощением в жизнь».
Руководитель КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Фраймович убежден, что стратегия развития Дальневосточной авиакомпании выбрана правильно, с учетом потребностей жителей дальневосточных регионов в авиаперевозках. Он считает, что совместно с коллегами из других авиакомпаний им удастся реализовать все планы.
Первый заместитель гендиректора авиакомпании «ЧукотАВИА» Валерий Васильев во время встречи сделал акцент на удобство и новые перспективы для жителей Дальнего Востока: «У трансферных пассажиров из глубинки появится уникальная возможность летать из небольших населенных пунктов в крупные города, не теряя времени на длительные пересадки. А новая единая тарифная политика и маршрутная сеть будут логичны и понятны нашим клиентам».
Напомним, как сообщал «Золотой Рог», правительство Сахалинской области стало владельцем авиакомпании «Аврора», выкупив у «Аэрофлота» 51% акций за символический один рубль.
В капитал единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора» войдут Сахалинская область — 50% минус 1 акция и еще десять регионов ДФО в равных долях — по 5% акций, а также Российская Федерация с «золотой акцией». Для этого регионы передадут 25% плюс одну акцию принадлежащих им авиакомпаний в собственность/управление сахалинской «Авроре».
Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика — она включает 535 направлений, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов.
В авиапарке «Авроры» будет более 130 воздушных судов: 91 самолет и 40 вертолетов. К 2025 году компания получит 45 самолетов, из них восемь — Superjet. Ранее она не летала на самолетах российского производства.