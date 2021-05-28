Командный дух: Авиакомпании Дальнего Востока готовятся к слиянию

Важное значение создаваемой объединенной авиакомпании для региона и его жителей оценил и генеральный директор АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» Семен Винокуров: «Это очень хорошо, что мы мыслим одинаково, чувствуем командный дух. Для большой совместной работы это очень важно. Проект Дальневосточной авиакомпании имеет огромное значение, и мы будем работать над его воплощением в жизнь».