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Морпехи со всей России едут в Приморье

28 мая 2021, 05:29
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
На полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморском крае пройдёт всеармейский конкурс «Морской десант-2021»

Как сообщается, церемония торжественного открытия конкурса пройдёт во Владивостоке 31 мая.

На данный момент на полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота, расположенных в Приморском крае, завершается подготовка дистанций к проведению всеармейского конкурса по полевой выучке морской пехоты «Морской десант-2021». В нем примут участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

«Конкурс пройдёт в три этапа. Первый и второй этапы, на которых морские пехотинцы преодолеют „Полосу разведчика“ и „Тропу выживания“, примет полигон „Горностай“ во Владивостоке. Третий этап состоится на тактическом поле „Мыс Клерка“ полигона „Бамбурово“. Там участникам конкурса предстоит на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть трассу с препятствиями различной сложности, выполнить огневые нормативы из вооружения боевых машин. Проведения состязаний в рамках „Морского десанта“ запланировано с 1 по 10 июня», — говорится в сообщении Отдела информационного обеспечения Приморского региона.

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