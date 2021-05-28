Приморцам рассказали, как правильно рассчитать транспортный налог

Транспортный налог — один из трех обязательных имущественных налогов, которые должны платить граждане. В нашей стране он рассчитывается из мощности. Для многих его уплата становится неожиданным сюрпризом, особенно тогда, когда сумма превышает все ожидания. Чтобы не попасть впросак, размер налога нужно рассчитать еще перед покупкой автомобиля. О том, как это сделать, «Золотому Рогу» рассказал управляющий ОО «Хабаровск» РГС Банка Алексей Бергрин.
В современной истории России транспортный налог был введён законом «О дорожных фондах в Российской Федерации» от 18 октября 1991 года. Средства от уплаты налога идут на содержание дорожной сети. Согласно статье 358 Налогового кодекса РФ, налогообложению подлежат все легковые транспортные средства. Как только вы поставите автомобиль на учет в ГИБДД, данные о нем поступают в Федеральную налоговую службу.
Интересно, что транспортный налог хотели отменить начиная с 2021 года, с таким предложением власти выступали летом 2020. Для поддержания дорожной сети вместо него к цене топлива добавили акцизный сбор. Логика проста: чем больше человек пользуется дорожной инфраструктурой, тем чаще он заправляется и больше платит. Акцизный сбор хотели использовать в качестве «временной меры», но на данный момент он продолжает действовать и срок отмены представляется неизвестным.
Налоговая ставка варьируется в зависимости от мощности транспортного средства и коэффициента региона, в котором автомобиль зарегистрирован. Представители власти каждого конкретного региона в праве устанавливать больший или меньший базовый коэффициент, но менять его более чем в 10 раз недопустимо.
Транспортный налог в Приморском крае за 2021 год для автомобилей (с каждой лошадиной силы) до 3 лет включительно выглядит так:
Автомобили постарше (от 3-х до 10 лет) облагаются меньшим налогом:
· до 100 л. с. включительно — 6 рублей
· от 100 л. с. до 150 л. с. включительно — 9,1 рублей
· свыше 150 л. с. до 200 л. с. включительно — 14 рублей
· свыше 200 л. с. до 250 л. с. включительно — 18 рублей
· свыше 250 л. с. — 45 рублей
Так, за седан до 3 лет мощностью 200 л. с. придется заплатить 8 400, а за условный семейный универсал мощностью 150 л. с., которому, к примеру, 7 лет, нужно будет заплатить 2100 рублей. Как видим, все зависит от мощности и возраста авто.
Транспортный налог считается исходя из количества месяцев владения автомобилем. Если машина была зарегистрирована в ГИБДД в начале июня, платить нужно будет за 7 месяцев. Дело в том, что налоговая учитывает месяц, если машину поставили на учет до 15 числа включительно или сняли с учета после 15 числа включительно.
На транспортный налог распространяются льготы, которые в каждом регионе свои. Как правило, в категорию людей, которые могут рассчитывать на послабления входят ветераны ВОВ или лица с инвалидностью. Есть различные льготы и для самого транспорта. Например, в некоторых
регионах дорожный сбор не обязаны платить владельцы очень старых или маломощных машин, электрокаров.
Транспортный сбор за предыдущий год необходимо оплатить до 1 декабря следующего за ним. Деньги за 2021 государство принимает до 1 декабря 2022 г. Как правило, федеральная налоговая служба присылает уведомление о необходимости оплатить налог где-то за месяц до того, как закончится срок приема платежей. Уведомления приходят на почту и отображаются на официальном сайте www.nalog.ru в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно на том же сайте. Быстро и удобно.
Если своевременно не произвести оплату, будут начисляться пени по формуле: сумма долга умножается на одну трехсотую часть ставки рефинансирования Центробанка (в мае она составляем 5%) и на число дней просрочки.
Что касается любителей не платить по счетам, их ждет штраф в размере 20% от суммы выставленного налога. Долг свыше 30 тысяч рублей уже подразумевает куда более неприятные последствия для неплательщика. В таком случае ФНС будет регулярно пытаться списать денежные средства с личных счетов, наложит арест на имущество в судебном порядке и запретит выезжать за рубеж.