Программу ОБЖ для школьников предложено скорректировать

«Совместно с нашими коллегами из других ведомств и организаций мы ведём масштабную работу по созданию и развитию цифровой образовательный среды, главная цель которой — обеспечить равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Вне сомнения цифровые технологии не заменят традиционного формата учёбы и личного общения ученика с учителем. Но они помогут школьникам получать ещё больше знаний, откроют для юных талантов ещё больше возможностей», — цитирует министра просвещения Сергея Кравцова пресс-служба ведомства.