Во Владивостоке продолжает работу выставка «Дальагро. Продовольствие»

На 21-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие» свою продукцию представляют более 80 производителей в сфере сельского хозяйства из разных регионов и городов России и Республики Корея.
Мероприятие проходит со всеми необходимыми санитарными требованиями в центре Владивостока на территории манежа «Тигр» с 26 по 29 мая (стадион «Динамо»).
На выставке представлен широкий ассортимент продукции. Большое количество разнообразных мясных и колбасных изделий как от фермеров, так и от известных приморских производителей. Фермерские сыры и молочная продукция, в том числе для детей, полуфабрикаты ручной лепки и фабричные представлены Приморьем, Хабаровском, Приамурьем.
В павильонах также можно найти соленую, копченую, вяленую рыбу, морепродукты на любой вкус от различных производителей.
Здесь также можно приобрести различные травяные и цветочные чаи, сборы, мед, бальзамы и сиропы из трав и таежных дикоросов. Чай и мед, колбасы на некоторых стендах, к слову, можно не только приобрести, но и попробовать.
Производители также представляют различную выпечку и хлебобулочные изделия — от пончиков до сухариков с Алтая. Предприниматели с Алтая к тому же привезли на выставку натуральную косметику.
Отметим, что на «Дальагро. Продовольствие» можно найти не только продукты. На выставке представлены товары ручной работы, экосредства для уборки дома, упаковочное и другое оборудование.
Постоянный участник различных краевых, всероссийских и международных выставок — ГУФСИН — представил широкий ассортимент продукции: более 150 наименований. Это уникальные декоративные, художественные и сувенирные изделия ручной работы, швейная продукция, товары народного потребления и другие изделия. Впервые аудитории представлены производимые в ИК-41 колбасные изделия — сосиски «Трактирные». В прошлом месяце широкий ассортимент продукции был представлен на международной строительной выставке «Город».
Мария ПУШКАРЕВА.