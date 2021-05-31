117 тысяч приморцев проголосовали за объекты благоустройства в 2022 году

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, с 26 апреля по 30 мая на специальной онлайн-платформе 25.gorodsreda.ru проходило голосование за общественные пространства, которые реконструированы в городах и районах края, в том числе за федеральное финансирование. В голосовании приняли участие более 117 тысяч человек. На выбор было предложено почти 40 объектов в 12 муниципалитетах, а ещё в шести — граждане определяли лучший дизайн-проект благоустройства.