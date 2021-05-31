Генпрокуратура признала чрезмерным давление на бизнес на Дальнем Востоке

Реализованные поручения Президента Российской Федерации по опережающему развитию Дальнего Востока дали наиболее быстрый эффект в экономике. С 2015 года в территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток стартовали более 26700 новых предприятий с фактическим вложением в макрорегион почти 1,85 триллиона рублей. Более 70% — это инвестиции в несырьевые предприятия, которые дают диверсификацию экономики, развитие технологий, повышают компетенции работников. За этот период рост промышленного производства на Дальнем Востоке в два раза превысил среднероссийский — 24% в ДФО против 12% в среднем по стране.