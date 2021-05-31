Из Владивостока вылетели первые прямые рейсы в Сочи

Также с 31 мая стартовали беспосадочные перелеты в Москву. Рейсы в столицу России будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета из Владивостока до Москвы — 8 часов 35 минут. Поскольку маршрутная программа авиакомпании была расширена, жители Приморья смогут также добраться до популярных курортов страны с помощью удобных трансферных рейсов из Владивостока в Геленджик, Калининград, Краснодар и Симферополь с пересадкой в столице.