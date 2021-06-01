Конкурс грантов для социально ориентированных НКО Приморья в 2021 году пройдёт по-новому

Краевой портал создан по аналогии с сайтом Фонда президентских грантов. Точно так же на нём будут доступны для ознакомления краткие описания всех проектов, поданных на конкурс некоммерческими организациями. Будут опубликованы и баллы, набранные победителями, и суммы полученных ими грантов. Ранее эта информация тоже была вполне открытой — ознакомиться с ней мог каждый желающий, открыв специализированный раздел, а также реестр СО НКО — получателей краевой финансовой поддержки по итогам конкурсов на сайте правительства края. Однако теперь знакомство с приморскими СО НКО, их проектами и размером полученных грантов станет гораздо более удобным.