Первомайка сделала выбор: Дмитрий Лёгкий одержал победу на праймериз

Эксперты отмечают, что Дмитрий Лёгкий смог победить благодаря продуманной и регулярной работе в Первомайском районе Владивостока, который входит в его округ. Он инициировал 11 придомовых встреч с горожанами, которые рассказали о проблемах округа. В частности, он вмешался в процесс возведения высотки на месте сквера на Надибаидзе. Уже не первый год местные жители протестуют против очередной точечной застройки.