Собираем вещи и поехали: Что положить в сумку ребенку, который впервые едет в лагерь

Прежде чем купить путевку и отправить свое чадо на 21 день в компанию таких же безбашенных и озорных ребят, которым помогают раскрыть свои таланты и способности молодые вожатые, родители должны понять, готов ли ребенок к такому роду приключениям. Ведь когда каждое лето проходит с родителями или у бабушки в деревне, то намного проще в психологическом и моральном плане: все знакомые, родные, никто не обидит и все любят. А вот поездка в детский лагерь всегда сопровождается стрессом. И не только детским, но и родительским. Именно поэтому взрослым нужно для себя решить, готова ли семья расстаться на три недели и отпустить чадо в другой чужой коллектив.