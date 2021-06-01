Сотни миллионов рублей выделили в Приморье на отдых детям

Разумеется, самым креативным и организующим не просто интересные, а суперинтересные, насыщенные смены для тех, кто выбрал отдых в его дружинах, является всероссийский детский центр «Океан». В этом году многие смены в ВДЦ называются «волнами»… Что, согласитесь, символично.