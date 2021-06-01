Уборка веток во Владивостоке идёт в усиленном режиме

Ежедневно, с раннего утра и до вечера, с 8:00 до 17:00 ветки распиливают и убирают, в том числе и обычные дворники. Красивыми и чистыми город делают и волонтеры, а также подрядчики, для них городская администрация 26 мая объявила дополнительные аукционы на распилку и вывоз поврежденных во время разрушительного ледяного дождя веток и деревьев с территорий кладбищ «Морское» и «Лесное». Кроме того, недавно рабочие наводили порядок и на Центральном кладбище.