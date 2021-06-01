Учиться, учиться и еще раз: Как оформиться на переобучение в центре занятости Приморья

«Обучение было дистанционным и не требовало личного присутствия. Это очень хорошо, учитывая, что у мамочек, которые хотят осваивать новую специальность, нет сил и времени на очные занятия. Организаторы открыли мне доступ к учебному порталу и методической литературе. За определенное время мне нужно было самостоятельно изучить курс и выполнить в конце практическую работу на тему, которую я изучала. Преподаватели выставляли отметки по итогам работы, и я продвигалась дальше. По окончании обучения я выполнила итоговую работу и получила диплом о профессиональной переподготовке. То есть это не прохождение курсов где-то в интернете, а серьезный квалификационный рост с дополнительным образованием. Обучение длилось около трех с половиной месяцев и делилось на рабочие блоки. Возможно, разные курсы требуют разного количества часов, но конкретно моя программа „Менеджера по персоналу“ длится 256 часов и состоит из 8 блоков, которые заканчиваются экзаменом и защитой проекта», — рассказала Дарья Федулова.