COVID в Приморье: Один укол и «третья волна» пройдет мимо

— Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний день были ли зафиксированы в Приморье повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией?
— По официальной статистике, повторных случаев заболевания в Приморье нет. Такую вероятность мы не можем ни отрицать, ни подтвердить. Мы с этой инфекцией живет меньше полутора лет, этого недостаточно, чтобы точно изучить масштабы ее воздействия.
— Какова перспектива «третьей волны» роста заболеваемости?
— О перспективе говорят, особенно в западной части Российской Федерации, предпосылки и признаки «третьей волны» уже есть. Статистика подтверждает, что идет тенденция к росту числа заболевших, амбулаторных обращений и госпитализаций. По данным оперативного штаба Приморья на 21 мая, выявлено 29 новых случаев заболевания, а были дни, когда фиксировались 21-23 случая. Но учитывая, что кампания по вакцинации набирает обороты, хочется надеяться, что «третья волна» не случится.
— «Третья волна» может грозить нам в осенний эпидемиологический период?
— Эта инфекция четко не соотносится с сезонными всплесками. «Третья волна» вполне может развиться в полную силу и в летний период, если мы сейчас ответственно не подойдем к вакцинации.
— Какова причина возможного ухудшения эпидемиологических показателей?
— В обществе снизился контроль за соблюдением противоэпидемиологических правил. Население перестало носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать массовых мероприятий. Однако Роспотребнадзор не снимал эти ограничения.
Вторая причина — нежелание населения вакцинироваться. Общество полнится слухами о вреде вакцинации.
— Есть ли основания у населения сомневаться в безопасности вакцины?
— Эти сомнения ничем не подтверждаются. Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю регулярно проводят фармакологический надзор, отслеживают все нежелательные реакции на лекарственные препараты, в том числе на вакцины. С прошлого года до сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одной жалобы, а ведь в крае привились уже более 133 тысяч человек.
Несмотря на то, что «Гам-КОВИД-Вак» — вакцина новая, она синтезирована на основе аденовирусов, которые уже долгое время используются в иммунизации и не показывают негативного ответа организма. Даже на основании этих данных можно сделать вывод о безопасности препарата.
— Были ли зафиксированы случаи нежелательных реакций на вакцины против COVID-19 в Приморье?
— С начала массовой вакцинации в Приморье на применение вакцины против коронавирусной инфекции ни одного извещения о нежелательной реакции от медицинских учреждений края мы не получали. Это значит, что в медицинскую организацию никто с жалобами не обращался. Мы не говорим сейчас про поствакцинальные реакции на любую прививку — кратковременное повышение температуры, болевое ощущение на месте инъекции, слабость. А говорим именно о значительном ухудшении здоровья.
Внутри нашего ведомства в других регионах также не зафиксированы случаи нежелательных побочных эффектов на вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник-V») и «ЭпиВакКорона». Это значит, что и в медицинские организации обращений от пациентов не было. Слухи о смерти пациентов после вакцинации от COVID-19 пусть остаются на совести их создателей и трансляторов.
— Что необходимо сделать, чтобы «третья волна» не наступила?
— С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки для Приморского края остаются актуальными ранее введенные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе культурно-досуговых, а также соблюдение социальной дистанции и масочного режима в общественных местах.
Ну и главное — населению необходимо более ответственно отнестись к призыву медиков пройти вакцинацию.
Напомню, что меры профилактики коронавируса в крае проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.
Юрий РОГОВ.