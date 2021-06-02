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Эксперт: победа Лёгкого на праймериз стала следствием его активной работы на округе

2 июня 2021, 00:19
«Единая Россия» опубликовала итоги предварительного голосования. На 1-м округе победу одержал портовик Дмитрий Лёгкий, ему удалось набрать 1684 голоса.

Победа на праймериз стала следствием активной и вдумчивой работы на округе, полагают эксперты. За несколько недель Лёгкий провёл больше десятка встреч с населением, вникал в имеющиеся на территории проблемы. Например, он вмешался с ситуацию со строительством высотки на месте сквера на Надибаидзе. Также Лёгкий неоднократно встречался с жителями ряда проблемных домов, где управляющие компании отказываются выполнять свои обязательства.

Параллельно Лёгкому удалось перехватить повестку и у оппозиционеров.

«Пока другие потенциальные кандидаты «Единой России» стесняются или боятся выходить в народ и обсуждать волнующие людей проблемы, Легкий смело отправился на дворовую встречу на Надибаидзе, где обсуждалась тема точечной застройки, и не позволил коммунистам раскачать ситуацию, четко доложив жителям, какие системные шаги он уже предпринимает для разрешения возникшей проблемы», — отметил телеграм-канал «Столица ДФО».

По мнению политолога Сергея Гребенюка, Лёгкий вёл на округе полноценную избирательную кампанию, сочетая как АПМ, так и формат личный встреч.

«Вероятно, именно ставка на прямой контакт с потенциальными избирателями, а также хорошее знание специфики и проблем округа позволили ему обойти своих конкурентов», — сказал Сергей Гребенюк

По его мнению, именно благодаря таким сильным претендентам на участие в выборах в ЗС ПК, как Дмитрий Лёгкий, удалось вытянуть явку на предварительном голосовании «Единой России» по краю.

«Их кампании были максимально заточены на личный контакт с избирателем, дворовые встречи. Даже Владивосток, в котором традиционно преобладают протестные настроения, показал достаточно хороший результат», — подчеркнул Гребенюк.

Отметим, Дмитрий Лёгкий — экс-депутат Думы Владивостока. Закончив работу в Думе в 2017-м году, он занялся активной общественной деятельностью: поддерживал общественные организации ветеранов и пенсионеров, помогал жителям Первомайского района в благоустройстве территории, участвовал в благотворительных акциях с фондом «Тепло наших рук».

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