Эксперт: победа Лёгкого на праймериз стала следствием его активной работы на округе

Победа на праймериз стала следствием активной и вдумчивой работы на округе, полагают эксперты. За несколько недель Лёгкий провёл больше десятка встреч с населением, вникал в имеющиеся на территории проблемы. Например, он вмешался с ситуацию со строительством высотки на месте сквера на Надибаидзе. Также Лёгкий неоднократно встречался с жителями ряда проблемных домов, где управляющие компании отказываются выполнять свои обязательства.