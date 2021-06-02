С поддержкой населения: Дмитрий Новиков одержал победу на праймериз

Эксперты обращают внимание, что победа Новикова стала следствием его активной работе на округе.
«Дмитрий Новиков постоянно проводит придомовые встречи, освещает проблемы жителей в СМИ и соцсетях. Один из ключевых тезисов в его повестке — борьба с недобросовестными управляющими компаниями. Он привлекает к этому внимание органов исполнительной власти, рассказывает о ситуациях в медиа, тем самым добиваясь реального решения проблем. Он один из немногих действующих депутатов ЗС ПК, который регулярно работают на округе, тем самым завоевав доверие избирателей», — сказал политолог Андрей Кудисов.
Напомним, что по итогам последних трёх лет Дмитрий Новиков оказался самым эффективным депутатом Законодательного Собрания. В рейтинге консалтингового агентства «Expert Group» он уже три года подряд занимает первую строчку. Эксперты высоко оценили его работу на округе, взаимодействие с жителями территории и работу в медиа.
«Новиков смог наладить коммуникацию с региональными элитами, оставаясь при этом на хорошем счету у краевых властей, что позволило ему не только выдвинуться на праймериз, но и получить возможность реально решать проблемы жителей своего округа», — отметил Андрей Кудисов.