Центр занятости: спрос на строителей в Приморье остаётся стабильно высоким

По данным ведомства, в настоящий момент более 70% свободных рабочих мест в Приморском крае приходится на долю рабочих профессий.
«Но, в то же время, необходимо отметить, что 100% доступных вакансий в строительном направлении не могут быть заполнены только соискателями, прошедшими курсовую подготовку по направлению центра занятости. Остается достаточное количество рабочих мест, доступных для заполнения только гражданам с практическим опытом работы», — рассказала заместитель начальника отдела кадрового отраслевого обеспечения ПЦЗН Наталья Гнатюк.
Специалисты центра занятости поделились статистикой за этот год — в период с января по май 2021 года было заключено 42 контракта на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению строительным профессиям.
Отметим, что с февраля по май 2021 года в рамках заключенных контрактов по строительным профессиям направлено на обучение 262 человек, в том числе:
— водитель погрузчика — 51 человек;
— сварщик — 105 человек;
— оператор котельной, машинист (кочегар) котельной — 28 человек;
— машинист крана — 12 человек;
— машинист бульдозера — 22 человек;
— тракторист — 13 человек;
— слесарь-электрик — 31 человек.