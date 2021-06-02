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Центр занятости: спрос на строителей в Приморье остаётся стабильно высоким

2 июня 2021, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
На территории края спрос на соискателей строительных профессий остается постоянно высоким. Такую информацию озвучили изданию в приморском центре занятости населения, сообщает «Альянс.HELP».

По данным ведомства, в настоящий момент более 70% свободных рабочих мест в Приморском крае приходится на долю рабочих профессий.

«Но, в то же время, необходимо отметить, что 100% доступных вакансий в строительном направлении не могут быть заполнены только соискателями, прошедшими курсовую подготовку по направлению центра занятости. Остается достаточное количество рабочих мест, доступных для заполнения только гражданам с практическим опытом работы», — рассказала заместитель начальника отдела кадрового отраслевого обеспечения ПЦЗН Наталья Гнатюк.

Специалисты центра занятости поделились статистикой за этот год — в период с января по май 2021 года было заключено 42 контракта на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению строительным профессиям.

Отметим, что с февраля по май 2021 года в рамках заключенных контрактов по строительным профессиям направлено на обучение 262 человек, в том числе:

— водитель погрузчика — 51 человек;

— сварщик — 105 человек;

— оператор котельной, машинист (кочегар) котельной — 28 человек;

— машинист крана — 12 человек;

— машинист бульдозера — 22 человек;

— тракторист — 13 человек;

— слесарь-электрик — 31 человек.

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