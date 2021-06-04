Квартирные мошенницы из Уссурийска выманили у граждан полмиллиона рублей

Своих жертв мошенницы искали с помощью популярного сайта объявлений. Там они выкладывали информацию о том, что якобы сдается квартира с подробным описанием и указанием адреса. К тому же прикладывали к объявлению фотографии реально существующих квартир. Их они брали из объявлений других арендодателей.