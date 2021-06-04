zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» отработало тактику при ликвидации аварийных ситуаций

4 июня 2021, 08:39
Фото: предоставлено Группой ННК
Важными приоритетами деятельности Группы ННК являются соблюдение требований законодательства РФ в области промышленной и пожарной безопасности, обеспечение профессиональной подготовки и высокого уровня знаний персонала.

26 мая 2021 года на Хабаровской нефтебазе ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» проведены плановые пожарно-тактические учения. Проведение учений является одной из составляющих в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

В ходе учений были отработаны практические навыки по действиям персонала при ликвидации аварийной ситуации, вопросы взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями, дана оценка достаточности привлекаемых сил и средств, а также способность управления ими в ходе ликвидации аварийной ситуации.

К учениям были привлечены силы и средства федеральной службы МЧС России, 1 отряда Противопожарной службы Хабаровского края, Дальневосточный центр «ЭКОСПАС» и работники ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Учения прошли успешно, персонал нефтебазы показал высокий уровень профессионализма в предотвращении различного рода ситуаций на производственном объекте, работу сотрудников ПАО «ННК — Хабаровскнефтепродукт» отметили представители ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, которые следили за ходом учений.

Материалы по теме
На страже экологии: сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт» приняли участие в субботнике во ВладивостокеВ День Победы на АЗС ННК автомобилисты региона получили тысячи георгиевских ленточекС днем рождения, Хабаровск! ННК поздравила горожан с праздником
#Новости#Топливо#Группа ННК#Безопасность#Хабаровск#Экономика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56