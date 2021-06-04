С днем рождения, Хабаровск! ННК поздравила горожан с праздником

На площадке «Юный художник» ребятам предлагалось разрисовать раскраски или собрать оригинальные пазлы. Работы дети забирали с собой или оставляли на выставке рисунков, организованной в непосредственной близости от места творчества. Ни один юный художник также не ушел с площадки без подарка от компании. А на ярком стенде от ННК каждый мог оставить свое признание в любви к родному Хабаровску, поздравить город с днем рождения и пожелать ему развития и процветания.