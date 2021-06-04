Увеличились выплаты по карте «Приморец»

Механизм начисления выплаты остался прежним. Первые два месяца после оформления на карту ежемесячно будет поступать по 700 рублей для краевых льготников и «детей войны» и по 300 рублей — для граждан, имеющих федеральные льготы. С третьего месяца карта будет пополняться на сумму фактических расходов на проезд, понесенных два месяца назад, но не более 700 или 300 рублей.