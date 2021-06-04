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Ведущий производитель стройматериалов запустит производство в Приморье

4 июня 2021, 00:54
Фото: primorsky.ru
Российская компания по производству строительных материалов «Технониколь» планирует построить завод в Приморье. Президент компании Сергей Колесников и председатель правительства края Вера Щербина во время проведения Петербургского международного экономического форума обсудили вопросы возможного сотрудничества.

Так, Вера Щербина приняла участие в панельной сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?». Вопросы экономического развития и новые векторы роста обсуждали министры, губернаторы, депутаты Государственной Думы, представители Счетной палаты, бизнеса.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что развитие Дальнего Востока в последние 7,5 лет происходит, как бизнес-проект. В регионе успешно работают федеральные законы о территориях опережающего социально-экономического развития, свободном порте Владивосток.

«На данный момент сумма заявленных инвестиций составляет более 5,5 триллионов рублей. Фактически вложено более 1,5 триллионов рублей. Мы будем надежным партнером для каждого уникального инвестиционного проекта, которых уже 2600», — сказал министр.

По его словам, федеральные законы для бизнеса будут активно задействованы и для развития социальной сферы.

«Благодаря новым инвестиционным проектам уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. При этом предприниматели должны понимать, что на всех их предприятиях должны работать счастливые, благополучные люди, обеспеченные качественны недорогим жильем. Это может быть арендное жилье с региональными субсидиями. Увеличивая объемы строительства, сделаем так, чтобы цены на жилье на Дальнем Востоке росли медленнее, чем в среднем по стране», — добавил Чекунков.

В 2021 году в Приморском крае планируется сдать не менее 800 тысяч квадратных метров жилья по национальному проекту. Развивать отрасль и наращивать объемы помогут новые игроки.

Вера Щербина после сессии обсудила вопросы сотрудничества с президентом группы компаний «Технониколь» Сергеем Колесниковым.

«Сегодня дорого завозить строительные материалы из других субъектов страны. Поэтому мы уже провели с компанией первичные диалоги. Сейчас инвестору нужна серьезная площадка, инфраструктура — свет, газ, железная дорога, чтобы использовать материалы на всем Дальнем Востоке. Мы окажем им всяческое содействие, будем смотреть все механизмы поддержки, предусмотренные законом», — сказала глава регионального правительства.

Стоит отметить, что Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере с участием президента России.

В 2021 году форум проходит под девизом «Снова вместе. Экономка новой реальности», с соблюдение всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

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