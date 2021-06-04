Ведущий производитель стройматериалов запустит производство в Приморье

«Благодаря новым инвестиционным проектам уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест. При этом предприниматели должны понимать, что на всех их предприятиях должны работать счастливые, благополучные люди, обеспеченные качественны недорогим жильем. Это может быть арендное жилье с региональными субсидиями. Увеличивая объемы строительства, сделаем так, чтобы цены на жилье на Дальнем Востоке росли медленнее, чем в среднем по стране», — добавил Чекунков.