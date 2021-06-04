Врангель расцвёл: НЗМУ подарил 1300 саженцев жителям Находки

«Сейчас возле дома растёт то, что мы сами же насадили. Сами и ухаживаем, и любуемся. Мне очень нравится, в каком состоянии приехали саженцы — мульчированные, каждый в контейнере, с хорошим прикорневым комом, сразу видно качество. И погода хорошая для посадок. Когда я узнала об этой акции, сразу же откликнулась — ну а как же?! От души благодарю за такое доброе дело!» — сказала она.