Фирменный поезд «Океан» возобновляет движение

Напомним, что в Приморье действует режим повышенной готовности, связанный с ограничениями в период пандемии COVID-19. В вагонах поездов усилена санитарная обработка. Пассажирам поездов рекомендуется использовать маски и перчатки во время поездки — приобрести их можно, при необходимости, в вагоне у поездной бригады.