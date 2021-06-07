Минимальную зарплату на авиастроительном заводе «Прогресс» в Приморье увеличили

«Наш профсоюз внес соответствующее предложение в федеральное отраслевое соглашение еще три года назад. И путем длительных переговоров, пережив пандемию и ее последствия, мы наконец смогли подписать соответствующее Соглашение с руководством завода. Спасибо Юрию Денисенко за готовность идти навстречу работникам и понимание того, что именно человеческий капитал — главный ресурс любого предприятия», — отметил председатель профсоюза ААК «Прогресс» Андрей Никулин.