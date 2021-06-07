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Минимальную зарплату на авиастроительном заводе «Прогресс» в Приморье увеличили

7 июня 2021, 01:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минимальная заработная плата на авиастроительном предприятии «Прогресс» не может быть ниже уровня прожиточного минимума в Приморском крае — такое соглашение подписали профсоюз и руководство компании, сообщили в пресс-службе ФППК.

Соглашение позволит сотрудникам предприятия зарабатывать больше. Региональный МРОТ в 2021 году составляет 12 792 рублей, а к прожиточный минимум трудоспособного населения на территории Приморья — 14 779 рублей.

Таким образом, привязка зарплаты к прожиточному минимуму приведет к увеличению оплаты труда для самых низкооплачиваемых работников — они станут получать на три тысячи рублей больше.

При этом повышение зарплаты не повлияет на выплаты по районному коэффициенту, дальневосточной надбавке, на доплаты за сверхурочную работу — все доплаты будут начисляться сверх утверждённой суммы.

«Наш профсоюз внес соответствующее предложение в федеральное отраслевое соглашение еще три года назад. И путем длительных переговоров, пережив пандемию и ее последствия, мы наконец смогли подписать соответствующее Соглашение с руководством завода. Спасибо Юрию Денисенко за готовность идти навстречу работникам и понимание того, что именно человеческий капитал — главный ресурс любого предприятия», — отметил председатель профсоюза ААК «Прогресс» Андрей Никулин.

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