Общественникам Приморья выдадут до 250 тысяч рублей на реализацию соцпроектов

«Сумма субсидии для общественных организаций увеличилась до 4 миллионов рублей, что позволит реализовать во Владивостоке больше социальных проектов. Участники могут претендовать на получение гранта до 250 тысяч. Главное условие — проекты должны быть интересны и полезны для города», — рассказал глава управления по делам молодежи и связям с общественностью Сергей Язев.