Около 200 домов УК Фрунзенского района передадут на обслуживание в другую компанию

«Решение о передаче домов МУПВ „Центральный“ было принято для того, чтобы избежать срыва подготовки к отопительному сезону 2021-2022, обеспечить техническое обслуживание домов и сетей, а также не допустить ухудшения санитарного состояния подъездов и придомовых территорий», — отмечает заместить главы администрации Владивостока Тарас Фищук.