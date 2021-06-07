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Около 200 домов УК Фрунзенского района передадут на обслуживание в другую компанию

7 июня 2021, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Управляющая компания Фрунзенского района находится в статусе ликвидации и не может дальше исполнять свои обязанности по обслуживанию МКД, поэтому дома отдадут под управление МУПВ «Центральный».

По словам специалистов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владивостока (КЧС), сотрудники МУПВ «Центральный» будут обслуживать дома до момента избрания собственниками жилья новой УК.

«Решение о передаче домов МУПВ „Центральный“ было принято для того, чтобы избежать срыва подготовки к отопительному сезону 2021-2022, обеспечить техническое обслуживание домов и сетей, а также не допустить ухудшения санитарного состояния подъездов и придомовых территорий», — отмечает заместить главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

Сбор средств по обслуживанию и текущему ремонту домов будет осуществлять «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока» (РКЦ).

Специалисты администрации Владивостока отмечают, что квитанции должна выставлять именно эта организация — как за содержание, так и за текущий ремонт жилья.

«При этом средства из графы „текущий ремонт“ будут аккумулироваться строго на счетах РКЦ и расходоваться исключительно по решению общего собрания жильцов или советов домов», — рассказал Тарас Фищук.

Таким образом, по словам представителей мэрии, данное решение позволит сохранить в нормальном режиме текущее коммунальное обслуживание около 200 домов в городе, а также даст время собственникам определиться со способом управления, новой управляющей организацией и провести полноценные собрания.

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