Около 200 домов УК Фрунзенского района передадут на обслуживание в другую компанию

По словам специалистов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владивостока (КЧС), сотрудники МУПВ «Центральный» будут обслуживать дома до момента избрания собственниками жилья новой УК.
«Решение о передаче домов МУПВ „Центральный“ было принято для того, чтобы избежать срыва подготовки к отопительному сезону 2021-2022, обеспечить техническое обслуживание домов и сетей, а также не допустить ухудшения санитарного состояния подъездов и придомовых территорий», — отмечает заместить главы администрации Владивостока Тарас Фищук.
Сбор средств по обслуживанию и текущему ремонту домов будет осуществлять «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока» (РКЦ).
Специалисты администрации Владивостока отмечают, что квитанции должна выставлять именно эта организация — как за содержание, так и за текущий ремонт жилья.
«При этом средства из графы „текущий ремонт“ будут аккумулироваться строго на счетах РКЦ и расходоваться исключительно по решению общего собрания жильцов или советов домов», — рассказал Тарас Фищук.
Таким образом, по словам представителей мэрии, данное решение позволит сохранить в нормальном режиме текущее коммунальное обслуживание около 200 домов в городе, а также даст время собственникам определиться со способом управления, новой управляющей организацией и провести полноценные собрания.