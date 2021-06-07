«Умные» автобусные остановки во Владивостоке подключат к электричеству и интернету

Кроме того, в 2021 году во Владивостоке установят ещё 14 новых остановочных пунктов, 13 из них будут стеклянными. Одна — «тёплая и умная» появится на Луговой, в районе зарядной станции электробусов. Не останутся в стороне и островные территории. Так, на Попова смонтируют шесть остановочных павильонов.