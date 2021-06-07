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«Умные» автобусные остановки во Владивостоке подключат к электричеству и интернету

7 июня 2021, 04:03
Фото: vlc.ru
«Умные» автобусные остановки, которые установили во Владивостоке в прошлом году, подключат к электроснабжению и интернету. Работы выполнит «Ростелеком», сообщили в администрации приморской столицы.

Работы уже начались на остановках «Гайдамак» и «Нейбута». Коммуникации уже провели к остановкам «Проспект 100-летия Владивостока», «Парк Победы», «Маяк» и «Третья Рабочая».

«В ближайшее время на всех остановках, где уже проложены сети, будет произведено их включение. Всего же подрядной организации предстоит подключить к сетям 30 павильонов», — рассказали в управлении дорог и благоустройства Владивостока.

Стоит отметить, что ранее и. о. главы Владивостока Константин Шестаков поручил ответственным специалистам максимально быстро провести работы по подключению остановок к сетям.

Кроме того, в 2021 году во Владивостоке установят ещё 14 новых остановочных пунктов, 13 из них будут стеклянными. Одна — «тёплая и умная» появится на Луговой, в районе зарядной станции электробусов. Не останутся в стороне и островные территории. Так, на Попова смонтируют шесть остановочных павильонов.

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