Яна-киборг чипировалась до того, как это стало мейнстримом

«В России очень низкая осведомленность о нас и таких технологиях, которые облегчают жизнь и большой процент о них даже не подозревают. И для меня честь внести свой вклад в просвещение населения!», — рассказала Яна Линкевич о причинах участия в съемках документальной ленты.
Яна действительно настоящий киборг. В ее мозг вживлен нейростимулятор с батарейкой, а в животе находится баклофеновая помпа, благодаря которой лекарство поступает в мозг.
«В голове находится электрод, по шее идет провод и тут стоит коробочка которую заряжают и есть пульт», — откровенничает девушка.
Дело в том, что в четыре года у Яны развилось заболевание, которое врачи не смогли до конца объяснить — правую половину ее тела сковало болезненным спазмом, из-за чего девочка не могла нормально двигаться. Официальный диагноз был поставлен — «дистония», однако жизнь ребенку это не облегчило.Позже семья Линкевич из Украины перебрались в Россию на Дальний Восток. Стимулятор в мозг и баклофеновую помпу Яне в подростковом возрасте установили нейрохирурги центра ДВФУ. Это существенно улучшило качество жизни девушки.
Новый фильм Юлии Киселевой «Чип внутри меня» расскажет зрителям истории обычных людей, которые не побоялись воспользоваться современными технологиями, чтобы улучшить собственную жизнь. Эти смельчаки отважились вживить в свое тело импланты, чтобы исправить врожденные или приобретенные дефекты слуха, зрения моторики или работы мозга.
Для того, чтобы снять часть нового фильма «Чип внутри меня» и пообщаться с девушкой-киборгом во Владивосток прибыла целая съемочная команда. В течение шести дней киноделы неотступно следовали за Яной по пятам, тщательно документируя на видео как живет и учится особенная студентка.
«Сняли столько материала, что 9 часов в самолёте не хватит, чтобы его разложить и расшифровать» — сообщила на обратном пути режиссер в своем личном Instagram.
Съемочная группа провела с Яной-киборгом почти целую неделю. За это время они успели познакомиться с приморской столицей и ее жителями, представить один из своих фильмов в кинотеатре города, увидеть где и как живет и учится девушка, а также снять специальный stand-up для фильма в исполнении самой героини.
В стенах родного ДВФУ Яна с юмором рассказала о том как она стала киборгом, где у нее батарейка и что делать, если она разрядилась.
Концепт столь необычной презентации родился у самой Яны. В своем Instagram она похвастала, что настолько свыклась с имплантатами, что готова сделать на эту тему stand up. Режиссеру Юлии Киселевой так понравилась эта задумка, что было решено воплотить её в жизнь.
Впечатлениями от своего дебюта Яна-киборг также поделилась с подписчиками. По ее словам, ей было очень сложно переступить черту и начать рассказывать.
«Но слова режиссёра «говори», ожидающая публика, настроенные камеры со звуком и петличкой, свет, причёска в салоне...заставили сделать этот сложный шаг! Отступать было нельзя», — призналась девушка.
Режиссер в соцсетях уточнила, что все было по настоящему: и текст stand up, и эмоции зрителей, и ответы Яны на вопросы.
«На выступление пришла девушка на коляске. И стала спрашивать, как у Яны хватило смелости, потому что она бы тоже хотела рассказывать людям что-то такое, но не может. Яна сказала, что смелости у неё нет, режиссёр заставил», — рассказала о примечательном случае Юлия Киселева.
И даже эта ситуация попала на видео. Режиссер сообщила, что на снятых кадрах отлично видно, что девушка на коляске вдохновилась выступлением Яны.
Подводя итоги съемок stand up девушки-киборга из Владивостока, режиссер подчеркнула, что благодаря зрителям, которые задавали вопросы отснятый материал получился в разы лучше, чем интервью, которое ранее записала съемочная группа.
Съемки во Владивостоке завершились и впереди этап монтажа. Премьера картины запланирована на сентябрь 2022 года.