Яна-киборг чипировалась до того, как это стало мейнстримом

Дело в том, что в четыре года у Яны развилось заболевание, которое врачи не смогли до конца объяснить — правую половину ее тела сковало болезненным спазмом, из-за чего девочка не могла нормально двигаться. Официальный диагноз был поставлен — «дистония», однако жизнь ребенку это не облегчило.Позже семья Линкевич из Украины перебрались в Россию на Дальний Восток. Стимулятор в мозг и баклофеновую помпу Яне в подростковом возрасте установили нейрохирурги центра ДВФУ. Это существенно улучшило качество жизни девушки.