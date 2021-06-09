Газификация и налоги: НЗМУ назван центром экономического роста Приморья

«Цифры, озвученные на совещании, — это прямые налоговые отчисления. Реальные финансовые поступления в экономику города и края начались уже с момента старта проектно-изыскательских работ. Практически все работы были выполнены находкинскими компаниями. Общая сумма, оплаченная НЗМУ по прямым договорам предприятиям Находки — уже более 880 млн рублей. А это не только крупные предприятия, такие как ОАО „Комплекс“, но и большое количество маленьких предприятий и индивидуальных предпринимателей. Количество заключенных контрактов увеличивается из месяца в месяц, так же, как и прямые вложения в экономику региона, а это и новые рабочие места, и увеличение налоговых поступлений в бюджет, так называемый мультипликативный эффект, который с началом строительства НЗМУ и после ввода его в эксплуатацию станет в разы ощутимей для экономики региона», — рассказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.