Приморские юниоры — в финале WorldSkills Russia

В апрельском полуфинале, где принимали участие 29 команд из 19 регионов Российской Федерации, из 145 конкурсантов в финал прошли две команды приморцев: старшая — из ДВГТК и юниорская — из находкинской школы «Эдельвейс». В обоих командах есть по одной девушке. В конкурсные задания для старших спасателей входят традиционное преодоление полосы препятствий, стрельба по мишеням, надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, проведение поисково-спасательных работ при завалах и ДТП, извлечение и оказание первой помощи пострадавшему, а также подъём на высоту с альпинистским снаряжением и организация навесной переправы для команды с транспортировкой пострадавшего в носилках. Программа для юниоров менее насыщенна.