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Приморские юниоры — в финале WorldSkills Russia

9 июня 2021, 01:57
Фото: ИК "Золотой Рог"
В Уфу на решающие состязания IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) отправятся более 20 приморских старшеклассников и студентов колледжей.

Приморье в этом году будет широко представлено в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», или WorldSkills Russia. В ходе полуфинальных соревнований, проводившихся в апреле, отбор прошли 22 учащихся приморских колледжей и школ. Теперь им предстоит бороться за победу на более высоком уровне в Уфе. Финальные состязания пройдут в конце июля.

Спектр направлений, в которых отличились приморские юниоры, довольно широк: предпринимательство, реклама, администрирование отеля, промышленный дизайн, визуальный мерчендайзинг, холодильная техника и системы кондиционирования, облицовка плиткой. Больше всего участников представят компетенцию «спасательные работы». Это совсем не случайное достижение — Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж уже несколько лет располагает специально оборудованной площадкой для тренировок будущих спасателей и третий год выступает в качестве базы для проведения федерального полуфинала WorldSkills Russia по спасательным работам.

В апрельском полуфинале, где принимали участие 29 команд из 19 регионов Российской Федерации, из 145 конкурсантов в финал прошли две команды приморцев: старшая — из ДВГТК и юниорская — из находкинской школы «Эдельвейс». В обоих командах есть по одной девушке. В конкурсные задания для старших спасателей входят традиционное преодоление полосы препятствий, стрельба по мишеням, надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, проведение поисково-спасательных работ при завалах и ДТП, извлечение и оказание первой помощи пострадавшему, а также подъём на высоту с альпинистским снаряжением и организация навесной переправы для команды с транспортировкой пострадавшего в носилках. Программа для юниоров менее насыщенна.

Наталья Баранова

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