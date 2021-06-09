Приморские юниоры — в финале WorldSkills Russia

Приморье в этом году будет широко представлено в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», или WorldSkills Russia. В ходе полуфинальных соревнований, проводившихся в апреле, отбор прошли 22 учащихся приморских колледжей и школ. Теперь им предстоит бороться за победу на более высоком уровне в Уфе. Финальные состязания пройдут в конце июля.
Спектр направлений, в которых отличились приморские юниоры, довольно широк: предпринимательство, реклама, администрирование отеля, промышленный дизайн, визуальный мерчендайзинг, холодильная техника и системы кондиционирования, облицовка плиткой. Больше всего участников представят компетенцию «спасательные работы». Это совсем не случайное достижение — Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж уже несколько лет располагает специально оборудованной площадкой для тренировок будущих спасателей и третий год выступает в качестве базы для проведения федерального полуфинала WorldSkills Russia по спасательным работам.
В апрельском полуфинале, где принимали участие 29 команд из 19 регионов Российской Федерации, из 145 конкурсантов в финал прошли две команды приморцев: старшая — из ДВГТК и юниорская — из находкинской школы «Эдельвейс». В обоих командах есть по одной девушке. В конкурсные задания для старших спасателей входят традиционное преодоление полосы препятствий, стрельба по мишеням, надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, проведение поисково-спасательных работ при завалах и ДТП, извлечение и оказание первой помощи пострадавшему, а также подъём на высоту с альпинистским снаряжением и организация навесной переправы для команды с транспортировкой пострадавшего в носилках. Программа для юниоров менее насыщенна.
Наталья Баранова