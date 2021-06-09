В Приморье посеяли более 220 тысяч гектаров сои

«После дождей посевная идет ударными темпами. На сегодняшний день сельхозпроизводители высадили на 18% больше сои, чем в прошлом году. В лидерах — Хорольский муниципальный округ и Михайловский район, где аграрии посеяли 34,7 тысячи и 31,2 тысячи гектаров соответственно», — рассказали специалисты.