Выдаче жилья в Приморье мешает плохой контакт власти и бизнеса — эксперт

«Цены везде разные, их можно найти в открытых источниках. Понятно, что в каких-то районах есть лидеры, в каких-то — отстающие. Во Владивостоке до недавнего времени была проблема, связанная с отсутствием коммуникации между представителями бизнеса и власти. И есть вероятность, что средства выделяются в недостаточном объеме на основании недостоверных цифр. В городе земля стоит очень дорого, и, пока дойдешь до момента строительства, нужно пройти через все тернии. Упрощение процедур получения разрешений не получилось», — отметил эксперт.