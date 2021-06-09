Выдаче жилья в Приморье мешает плохой контакт власти и бизнеса — эксперт

По словам директора ООО «Спецзастройщик „Молодежный“», три года назад правительство Приморского края являлась исполнителем программы по обеспечению жильем детей-сирот.
«В то время программа несколько пробуксовывала, потому что централизация таких вопросов всегда приводит тому, что механизм работает тяжело. В результате губернатор отдал эти полномочия муниципалитетам, и они стали либо сами подбирать качественные земельные участки и вести там строительство, либо просто приобретать жилье. Глава муниципального образования подписывает постановление и определяет на основании анализа рынка стоимость покупки „квадрата“ жилья», — рассказал Эдуард Портнов.
Специалист отметил, что возможность приобретения жилья для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья оказалась удобной, и сегодня само строительство отошло на задний план.
«Цены везде разные, их можно найти в открытых источниках. Понятно, что в каких-то районах есть лидеры, в каких-то — отстающие. Во Владивостоке до недавнего времени была проблема, связанная с отсутствием коммуникации между представителями бизнеса и власти. И есть вероятность, что средства выделяются в недостаточном объеме на основании недостоверных цифр. В городе земля стоит очень дорого, и, пока дойдешь до момента строительства, нужно пройти через все тернии. Упрощение процедур получения разрешений не получилось», — отметил эксперт.
По словам представителя строительной сферы, рынок сейчас реагирует на эти вопросы тем, что просто не участвует в продаже жилья муниципалитетам.
«Это рынок, и его нужно постоянно отслеживать. Либо договариваться о резервации определенных объемов для выделения на социальные цели при строительстве, либо давать рыночные цены. Все зависит от первых лиц. В крае вместе с лидером изменилась политика, соответственно, в этой сфере произошли изменения. Та же история с Владивостоком, пришел новый лидер, можно надеяться на изменения. Они необходимы в нашей сфере», — заключил Портнов.